D'Avena canta alla festa di Fratelli d'Italia. E gli ex fan ora la linciano su Twitter

Il popolo dei radical chic scarica sui social la cantante colpevole di simpatizzare per Giorgia Meloni

14 dicembre 2022 a

a

a

E' stata una delle chicche annunciate nella conferenza stampa di presentazione della festa per i dieci anni di Fratelli d'Italia. Cristina D'Avena, cantante idolo dei più piccoli per aver interpretato alcune delle sigle dei cartoni animati più famose, salirà sul palco la prima sera della festa, domani giovedì 15 dicembre, e allieterà il pubblico assieme al vignettista de Il Tempo Federico Palmaroli.

Meloni collegata con il G7. Ecco la decisione sulla Russia

Ma se Palmaroli - in arte Osho - conosceva già bene cosa significhi essere etichettato come "artista di destra", ovvero subire costantemente degli attacchi social e subire i boicottaggi dei cosiddetti "democratici", per Cristina D'Avena è una novità. La cantante è passata nel giro di poche ore da icona del mondo gay a bersaglio numero uno dei progressisti.

Su Twitter, infatti, si stanno moltiplicando gli attacchi verso di lei, specie dopo che la sorella-manager Clarissa ha confessato che "Cristina ha una forte simpatia per Giorgia Meloni". Non l'avesse mai detto, ora sui social è linciaggio.

“Risposta insoddisfacente e inattuabile”. Schiaffo di Meloni all'Ue sull'energia

"Prima Lorella Cuccarini, poi Heather Parisi. Ora Cristina D’Avena. Ad uno ad uno crollano tutti i miei miti da bambina" scrive una utente. "Non ce lo meritavamo" replica un altro. C'è chi mette nel mirino la sua attività professionale: "Le sigle dei cartoni prima del suo monopolio erano molto più belle". E c'è chi chiosa: "La D'Avena fascista altro grande segno che il mondo sta per finire. Comunque non mi sorprendo: sono sempre quelli che sembrano gentili a dimostrarsi poi con le peggiori opinioni politiche".