Lele Adani, doccia fredda dalla Rai: chi commenterà la finale Argentina-Francia

Non sarà Lele Adani a commentare la finale dei mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Francia. Le telecronache sulla Rai dell'ex calciatore hanno fatto discutere, per l'ardore - da alcuni giudicato eccessivo - nel commentare le gesta dell'adorato Lionel Messi e dell'Albiceleste. E proprio quando la Pulce ha la possibilità di alzare la cielo la coppa del mondo come Diego Maradona, arriva la roccia fredda per Adani.

Ebbene, secondo quanto trapela da viale Mazzini alla Rai avrebbero già deciso: Adani farà il commento tecnico alla telecronaca di Stefano Bizzotto nella finalina per il terzo posto tra Corazia e Marocco, le due grandi sorprese del mondiale.

Domenica sarà il giorno della coppia di telecronisti "titolare", quella formata dalla prima voce Alberto Rimedio e dal commentatore tecnico Antonio Di Gennaro. Dietro non c'è una decisione "punitiva" per le telecronache un po' partigiane di Adani, ma un principio fissato dall'inizio del torneo: la Rai vuole rispettare le gerarchie che vedono Rimedio primo telecronista nella spedizione di Doha. Senza contare che Rimedio ha dovuto saltare la finale degli Europei vinta dall'Italia di Roberto Mancini causa Covid.