Adani, polemiche dopo l'ultima telecronaca. E c'è il giallo su una frase: censurato dalla Rai?

Il commentatore e quel "perché dovrei contenermi?". C'è stato un richiamo da Viale Mazzini?

14 dicembre 2022

"Messi sta maradoneggiando". "Sta dribblando anche i cammelli nel deserto". "Sta ridisegnando il suo destino". "E' il miglior 10, il miglior 9, il miglior 8, il miglior 7 eccetera". Sono solo alcune delle frasi pronunciate ieri sera da Lele Adani durante la telecronaca per la Rai della semifinale del mondiale di calcio tra Argentina e Croazia.

L'ex calciatore non è nuovo a exploit di questo genere. Ma ogni volta non mancano le polemiche. E infatti i social sono partiti nuovamente all'attacco: "Ci stai facendo odiare l'Argentina e Messi" il commento più frequente. E c'è chi poi fa notare anche un piccolo particolare. A un certo punto della telecronaca Adani pronuncia la frase: "E noi per questo ci dovremmo contenere?". Sembra faccia riferimento a un rimbrotto arrivato non si sa bene da chi. Magari si riferisce semplicemente alle critiche dei social, altri invece ipotizzano che il richiamo sia arrivato dai vertici Rai. In ogni caso Adani è andato avanti per la sua strada. Ma c'è chi, non sopportando più i suoi commenti sopra le righe, ne approfitta per lodare un ex nemico: "Il Mondiale del Qatar ha già un vincitore, Massimiliano Allegri"...