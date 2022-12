Francia-Marocco, gaffe mondiale nella telecronaca Rai: "Esulta pure Sarkozy"

14 dicembre 2022 a

Le telecronache della Rai in questi Mondiali anomali, giocati d'inverno nel deserto del Qatar, fanno discutere i social che non ne fanno passare una agli inviati del servizio pubblico. In pochi minuti su Twitter è balzato ai vertici dei trend topic l’hashtag #Sarkozy dopo che i telecronisti Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro hanno scambiato l'esultante presidente francese Emmanuel Macron per il suo predecessore all'Eliseo. Siamo negli attimi successivi al secondo gol della Francia nella semifinale col Marocco. Le telecamere indugiano sul presidente francese che in piedi applaude i blues ormai con più di un piede nella finale contro l'Argentina (la partita è finita 2-0). "Applaude anche Sarkozy... Scusate Macron! Abbiamo sbagliato presidente..." dicono i due commentatori ammettendo la gaffe con un certo stile e un pizzico, inevitabile, di autoironia.

Su Twitter i commenti si sprecano: "299 euro di canone spesi ottimamente anche stasera, è già tanto che sti due ubriaconi abbiano detto Sarkozy e non Chirac", "Non solo i giocatori ma anche i presidenti", "Pochi risultati sono stati bugiardi come questo. (Lo sa anche "Sarkozy" in tribuna)"l sono alcuni dei tweet dedicati allo scivolone Rai. Certo, tra i commenti tecnici di Lele Adani (al microfono insieme a Stefano Bizzotto) criticati da molti perché troppo "da tifoso" nei confronti dell'Argentina di Leo Messi, e l'euforia di Andrea Stramaccioni per le belle prestazioni di Arabia Saudita e Iran a questi Mondiali sulla Rai non ci siamo fatti mancare niente.