Mondiali, furia social su Adani e la telecronaca da tifoso: "Salvate Bizzotto"

Ci vanno giù durissimo molti utenti di Twitter nel commentare la telecronaca della Rai della partita vinta all'Argentina di Leo Messi col Messico ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. Il bersaglio di centinaia di tweet è il commento tecnico di Daniele Adani giudicato da molti come "tifoso" e sopra le righe. C'è anche chi gli dà del "mitomane fuori di testa che urla come fosse al baretto sotto casa sua. E invece fa il telecronista alla Rai pagato con i miei soldi. Inaccettabile e vergognoso", riporta Adnkronos. L’ex difensore dell’Inter si è lasciato andare a un’esultanza fragorosa nel commentare il gol della Pulce: "Urla da cavernicolo sul gol. Basta così", tuona un utente. "Ma non si è accorto che non è Bobo Tv ma la tv di Stato?!", scrive un altro riferendosi alla partecipazione di Adani al format nato su Twitch con Bobo Vieri.

Allo stesso tempo molti difendono il collega telecronista Stefano Bizzotto, sovrastato dall’entusiasmo di Adani. "Lancio una petizione #FreeBizzotto. È una persona per bene, un professionista di lungo corso, un onesto giornalista della nostra Tv di Stato. Cosa ha fatto di male per meritarsi Adani come compagno di telecronaca per un mese filato?", scrive un tifoso. Nel mirino dei commentatori di Twitter era finito anche Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter con esperienze in medio oriente, apparso particolarmente entusiasta per le imprese dell'Arabia Saudita, che ha battuto al debutto in Qatar proprio l'Argentina, e dell'Iran.

Tornando ad Adani, c'è anche chi valuta positivamente il suo entusiasmo, come l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini: "Difendo Lele Adani, la sua autenticità e la sua passione. Molto meglio di certi telecronisti ipocriti e paludati", ha scritto sulla pagina Instagram.