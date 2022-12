L'aria che tira, da Soumahoro a Panzeri: "Disgustoso". Ciclone Delmastro sulla sinistra

15 dicembre 2022 a

Ong pigliatutto, i salvatori del mondo nascondono in realtà "luridi interessi". È un ciclone Andrea Delmastro Delle Vedove, esponente di Fratelli d'Italia che si scaglia contro gli scandali che imbarazzano la sinistra. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, il politico meloniano viene accolto in studio con la notizia che il Nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di finanza di Latina ha disposto misure interdittive nei confronti di membri del Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Karibu" della presidente Marie Therese Mukamitsindo, suocera del parlamentare Aboubakar Soumahoro, anche lei raggiunta dal provvedimento. Non solo. È stato disposto anche il sequestro "di 639.455 euro nei confronti di un indagato e di 13.368 nei confronti di altri due indagati".

"Lavoratori, immigrati, Ong, sindacalisti... Il cuore della sinistra è stato colpito e sembra che dietro tutte queste altisonanti affermazioni di principio vi fossero luridi affari", attacca Delmastro. "Sembra che la famiglia di Sumahoro succiasse alla mammella dallo Stato per un accoglienza pelosa per trattare come delle bestie gli immigrati che avrebbero dovuto soccorrere, a partire dai bambini". Soumahoro al primo giorno da deputato si era presentato alla Camera con gli scarponi dei braccianti agricoli facendo il pugno chiuso: "Una immagine disgustosa", attacca Delmastro.

Poi c'è il Qatargate, con l'ex pd Antonio Panzeri travolto dallo scandalo delle mazzette al parlamento europeo. "Un sindacalista che parla di Ong e immigrati, poi ci sono i 600mila euro e le valigette piene di soldi con i quali persone che si rappresentavano come salvatori dell'umanità sarebbero invece, a giudicare dalle cronache, intascatori di mazzette". È una cosa disgustosa" afferma Delmastro che travolge la sinistra e i suoi ex paladini.