Striscia La Notizia, Greggio inchioda Soumahoro: "Parliamo di lui"

Non ci gira troppo intorno il conduttore di Striscia La Notizia Ezio Greggio. Sul caso Aboubakar Soumahoro va dritto al punto e dopo il servizio in cui l'inviato Pinuccio indaga sulla raccolta fondi organizzata del deputato di Sinistra per i meno fortunati di Pescara in piena pandemia, Greggio affonda: "Mentre gli altri parlano delle vicende che riguardano la compagna e la suocera di Soumahoro, noi di Striscia parliamo di vicende che riguardano Soumahoro in persona".

Poi l'affondo: "Attendiamo una risposta da parte di Soumahoro, ma non è ancora non è arrivata. Così poniamo dieci domande nella speranza che ci risponda". I temi sono sempre le raccolte fondi e i conti correnti ma fra tutte spicca quella sui famigerati stivali diventati un simbolo e usati per entrare in Parlamento: "Sono i suoi?".