Tangenti dal Qatar, Meloni non vuole sconti: "Vicenda dai contorni devastanti"

15 dicembre 2022 a

a

a

"Le notizie sulle tangenti dal Qatar descrivono uno scenario preoccupante, di fronte a vicende di questo tipo conta la reazione che deve essere ferma e decisa, e non deve fare sconti". Sono le parole pronunciate dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima di prendere parte alla riunione del Consiglio europeo in un commento sugli arresti e le perquisizioni che hanno coinvolto il personale del Parlamento europeo, la vicepresidente dell’Eurocamera Eva Kaili e l’ex eurodeputato Antonio Panzeri. "Ne va della credibilità dell’Unione, delle nostre nazioni: chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo perché i contorni sono devastanti", ha aggiunto Meloni.

Video su questo argomento Qatargate, Meloni: “Contorni devastanti, reazione deve essere ferma e decisa”

Intanto, i leader della Ue, tra cui Meloni, dicono di avere "piena fiducia nell’inchiesta giudiziaria in corso", ed esprimono "pieno sostegno e fiducia alla presidente Metsola affinché intraprenda tutte le misure necessarie per migliorare e proteggere il funzionamento del Parlamento europeo". È questo il messaggio dei leader Ue alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che al vertice ha illustrato la situazione ai capi di Stato e di Governo che l’hanno ringraziata per "la franchezza".