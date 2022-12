Stasera Italia, Simona Bonafè contro la speculazione sul prezzo del gas

13 dicembre 2022 a

La fumata nera al prezzo del gas continua a tenere banco. La crisi dell'energia tiene in scacco i Paesi europei e sono in tanti a chiedere a Bruxelles un intervento urgente per porre un freno ai rincari. Se n'è parlato nella puntata di "Stasera Italia" in onda il 13 dicembre su Rete4. Ospite in studio anche Simona Bonafè del Partito democratico che chiede di fermare al più presto la speculazione.

Energia e migranti: Meloni sfida l'Europa@simonabonafe interviene a #StaseraItalia: "Dobbiamo bloccare la speculazione che c'è sui prezzi dell'energia" pic.twitter.com/GwW3qxFcu5 — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 13, 2022

"Noi oggi dobbiamo bloccare la speculazione che c'è sui prezzi dell'energia che non è dovuta tanto alla carenza di domanda. La von der Leyen qualche giorno fa ha detto noi oggi abbiamo le riserve al 90 percento. C'è un tema di speculazione, lo vediamo anche con l'antitrust quello che è successo nel nostro Paese. Il tema della speculazione si ferma col tetto europeo al prezzo del gas. Nel caso in cui non dovessimo arrivare a un tetto europeo, quantomeno nel nostro Paese si mettano in campo politiche che vanno in quella direzione".