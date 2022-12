Non è l'Arena, Giletti: "Ecco la donna dell'Autogrill". E Renzi chiama in diretta

12 dicembre 2022 a

Il video è del 23 dicembre 2020, quando Matteo Renzi viene filmato durante un incontro in Autogrill con l'allora dirigente dei Servizi segreti Marco Mancini. A girarlo è una professoressa che scatta 13 fotografie e gira due video mentre è ferma nella sua auto. Il caso esplode qualche mese dopo, quando Report manda in onda il video e una intervista alla donna, mantenendone l'anonimato. La protagonista del caso è stata intercettata nella puntata di domenica 11 dicembre di Non è l'Arena, su La7, dove ci si interroga dei vari aspetti della vicenda Autogrill: è lei la donna che ha girato il video? E Perché lo ha fatto?

Massimo Giletti ha rivelato di essere riuscito a rintracciare la donna che due anni fa ha ripreso il leader di Italia Viva. Durante la trasmissione, il conduttore ha mostrato le immagini da lui girate lasciando però coperti il volto della donna e i dettagli che avrebbero potuto svelarne l'identità. "È laureata in Storia dell'arte, è effettivamente una professoressa, ha una sua famiglia" dice Giletti. "So dove abita, ma non ho voluto fare nulla di più. Voglio solo dire che è una professoressa come tante e, in base alle mie indagini, non ha rapporti con i Servizi segreti" afferma il giornalista che mostra un numerosi cellulare per permettere alla donna di mettersi in contatto con il programma.

Lo stesso Renzi chiama poco dopo ribadendo che la storia non torna e che ha "elementi per dire che non sta in piedi: il nome di questa donna lo conosciamo da 15 giorni e non abbiamo nessuna intenzione di attaccarla, ma ha dato quattro versioni diverse della vicenda"", ha detto, insistendo di non avere nulla da nascondere e di voler solo "che venga fuori la verità".

Il leader di Italia viva aveva presentato un esposto nei confronti di Report. La professoressa venne indagata per "diffusione di riprese e registrazioni fraudolente". La donna ha detto di essersi trovata per caso all'Autogrill e avendo visto Renzi parlare con un uomo scortato seppur sconosciuto lo aveva filmato. Nel frattempo, la numero uno dei Servizi segreti Elisabetta Belloni ha apposto sulla questione il segreto di Stato.