Caso Autogrill, cosa scappa a Conte. Renzi lo incastra: "Mente oppure..."

Una vicenda oscura, intricata. Una rivalità politica aspra, senza sconti. Un libro che continua a vendere e far discutere un intero Paese. La contesa Matteo Renzi - Giuseppe Conte si arricchisce di un nuovo capitolo di una saga che non sembra conoscere la parola fine. “Oggi il leader grillino è intervenuto sulla vicenda autogrill in una intervista al quotidiano L’identità, diretta da Tommaso Cerno - scrive l'ex sindaco di Firenze nella sua Enews - E Conte dice che viene a conoscenza del fatto quando sta finendo l’esperienza del governo. La cosa è interessante. Ma come faceva Conte a sapere dell’incontro all’autogrill con Mancini 'verso la fine del suo governo', quando la notizia diventa pubblica a maggio del 2021? A maggio 2021 il premier era già Draghi da tre mesi. Strano, no? Conte si confonde oppure mente oppure nasconde qualcosa? La vicenda de Il Mostro continua a essere più attuale che mai”.

Una questione, quella dell'incontro tra il nativo di Rignano e l'agente dei servizi segreti, che è ben lontana dall'essere chiarita, soprattutto dopo che Elisabetta Belloni ha imposto il segreto di Stato. Che c'era di così indicibile, di così pericoloso in quello scambio di parole da non poter essere rivelato? Sul tema è intervenuto anche Ivan Scalfarotto, sulla propria pagina Twitter. “Conte dice a L'identità di aver saputo del caso Autogrill a fine gennaio quando stava per finire il suo mandato da premier. Ma la puntata di Report è andata in onda a maggio. Come faceva Conte a sapere? Conte chiarisci”.