Tagada, Fabio Rampelli apre alla candidatura in Regione Lazio

05 dicembre 2022

Le elezioni regionali nel Lazio si avvicinano a grandi passi. Il centrosinistra ha fatto la sua scelta e il candidato unitario è Alessio D'Amato, ex assessore regionale alla Sanità. Il centrodestra, invece, non ha ancora rivelato chi sarà il proprio candidato alla Pisana. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di Tagada in onda il 5 dicembre su La7. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, si è sbilanciato dichiarandosi disponibile a correre per La Pisana.

"Stiamo lavorando per trovare il candidato migliore - ha spiegato Fabio Rampelli a Tiziana Panella - Il centrodestra è compatto diversamente dal centrosinistra. Noi stiamo lavorando sul programma. Di nomi ce ne sono perfino troppi in giro, di persone candidabili e perfettamente profilate per ricoprire il ruolo di presidente della Regione Lazio. Tra un po', il 25 dicembre, arriverà Babbo Natale e prima di Babbo Natale arriverà anche il candidato del centrodestra. Io sono una persona che si è messa a disposizione da sempre dei cittadini, del mio partito e di Giorgia Meloni. Quando mi è stato chiesto, e lo confermo, ho dato la mia disponibilità. Io faccio il vicepresidente della Camera che è un ruolo di grande prestigio e responsabilità. Se ci fosse bisogno io non scapperò. Non me l'hanno chiesto, ho dato una mia disponibilità