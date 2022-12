Verissimo, la frase di Silvia Toffanin fa infuriare Pamela Prati: "Ma chi ci crede?"

Alice Antico 03 dicembre 2022 a

Pamela Prati ha lasciato da poco la Casa del “Grande Fratello Vip”, dopo circa due mesi di gioco come concorrente. Un’eliminazione che è arrivata a distanza di qualche settimana dal momento in cui la showgirl era tornata a parlare del caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone, portando in prima serata la sua versione dei fatti. Secondo “Pipol”, tuttavia, la Prati avrebbe stretto precisi accordi contrattuali che vieterebbero domande inerenti il caso ‘Caltagirone’ nelle interviste successive all’eliminazione di Pamela Prati al GF. Per questo motivo, si legge sempre sul portale, “quelle partecipazioni televisive sarebbero saltate”.

Ma una fonte vicina alla showgirl ha riferito, invece, una versione differente, perché, stando a quanto affermato, le cose starebbero esattamente all’opposto. “È lei che non vuole andare dopo quanto ha detto Silvia Toffanin nell’intervista a Orietta Berti”. Queste le parole inerenti la presunta intervista che la Prati avrebbe dovuto fare a “Verissimo” ma che, almeno per il momento, non c’è stata. “Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito”. Una seconda versione dunque, opposta rispetto a quella di “Pipol”, secondo la quale sarebbe stata la soubrette a rifiutare l’invito. I motivi che avrebbero spinto Pamela Prati a rifiutare l’invito a “Verissimo” sarebbero da rintracciare nella puntata dello programma risalente al 20 novembre scorso. Approfittando della presenza in studio di Orietta Berti, opinionista dell’edizione del “GF Vip” di quest’anno, alla quale Pamela ha partecipato come concorrente, Silvia Toffanin non aveva nascosto di non credere alla Prati, né a proposito della sua innocenza rispetto al caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone, né in relazione al suo legame in corso con Marco Bellavia. “Pamela ha raccontato la sua storia e, io gliel’ho detto, col cuore posso esserle vicina ma con la mente no. È una storia così inverosimile che non ci posso credere”, aveva dichiarato Orietta Berti, ospite nell’intervista; poi appoggiata dalla conduttrice: “Ma nemmeno io ci credo. Ma chi ci crede? Ma secondo te, è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”.