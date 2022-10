GF Vip, “la smaschero io”. Carolina Marconi si infuria con Pamela Prati per due canzoni

Francesco Fredella 28 ottobre 2022 a

"La smaschero, ha mentito": Carolina Marconi contro Pamela Prati. Scintille al Grande Fratello. Ma stavolta non c'entra Mark Caltagirone e neppure la Michielazzo o la Perricciolo (le due ex agenti di Pamela, che sono state rinviate a giudizio dalla Procura di Roma). Secondo la Marconi "Menealo" e "Que Te La Pongo", due brani cavallo di battaglia della Prati, sarebbero di artisti sudamericani. Una doccia fredda per i fan di Pamela.

“La smaschero perché io sulle sue canzoni so la verità. Ma guarda che ha mentito anche su quello. Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo. La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America. Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei! – dice Carolina – Queste ti assicuro che non le ha scritte. Le altre, quali sono le altre che ha scritto? Forse ha scritto le altre, ma queste due no. Ti sottoscrivo che non sono sue. Ti giuro che non sono fatte da lei. Lei si vanta, si vantava ‘sì Menealo l’ho fatta io è bella’ e cantava. Io le ho detto ‘ma cos’hai fatto tu? Non l’hai fatta tu’. Ma dovrebbe dire la verità, che l’ha rifatta e l’ha riproposta, ma che non è sua, non l’ha scritta lei”.

C'è, però, un piccolo dettaglio da sottolineare: la Prati non ha mai detto di aver composto quei brani, ma delle canzoni in generale. E poi per quale motivo la Marconi ha deciso di prendere di mira Pamela con accuse molto forti? Serve al più presto un confronto.