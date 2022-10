Che Tempo Che Fa, Littizzetto ironizza su Belen: "Le sono usciti i meloni". E Fazio si scusa

Alice Antico 24 ottobre 2022 a

Qualche giorno fa, a “Le Iene”, in prima serata su Italia Uno, Belen Rodriguez ha dovuto fare i conti con un grave imprevisto in diretta: un abito troppo attillato le ha lasciato scoperte le parti più alte del corpo. Per Belen Rodriguez questo rappresenta indubbiamente un bel momento, sia dal punto di vista professionale, che sentimentale. La showgirl, di fatti, ha ritrovato il sorriso con Stefano De Martino dopo alcuni mesi difficili di alti e bassi, ed è tornata a pieni ritmi anche in televisione.

Purtroppo però, come può accadere, nell’ultima puntata de “Le Iene” la showgirl ha dovuto tirarsi fuori da un piccolo incidente in diretta, che nell’arco di pochissimo tempo è diventato virale sui social. Tra i tanti pettegolezzi e commenti a riguardo, non poteva mancare quello di Luciana Littizzetto, comica di grandissimo spessore e profilo intellettuale, che ha recuperato l’accaduto per fare ironia come è nella sua indole. Così ieri sera, a “Che Tempo Che Fa”, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai3, è andato in onda un simpatico siparietto: “Per un attimo ho pensato che mi succedesse come Belen, hai visto? A ‘Le Iene’ ha fatto un balletto, aveva uno chemisier di pelle, le è partito un bottone e le sono usciti i meloni. Li ha presi al volo, come un mazzo di chiavi". "Sono cose che capitano", ha risposto ridendo Fabio Fazio. "A chi? A te?".

Ma poi la Littizzetto ha ribattuto: "No a Belen”. Perciò Luciana Littizzetto, la ‘pupilla’ del programma di Fazio, non ha perso un attimo per ironizzare sul personaggio ‘Belen’, sempre con la sua proverbiale simpatia che da anni la rende inverosimilmente unica. "Tra l’altro che taglia avrà Belen? Una seconda coppa C, una terza coppa B. Non sicuramente una settima altrimenti radeva al suolo lo studio", ha continuano la Littizzetto. E Fazio, a quel punto, ha affermato: "Sono imperdonabile, non gliel’ho mai chiesto. Belen, scusaci".