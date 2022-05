Belen Rodriguez esplosiva a Le Iene: "Lo faccio". La confessione piccante con il vestito da infarto

05 maggio 2022 a

Belen Rodriguez infrange un tabù: "Autoerotismo? Io lo faccio". La conduttrice argentina, durante l'ultima puntata del programma Le Iene su Italia 1, è uscita allo scoperto. Ha guardato dritto in camera e ha fatto un'ammissione peperina: "Allora io ogni tanto faccio dell'autoerotismo. Non c'è niente di male..." e il co-conduttore Teo Mammucari con prontezza: "Non ci credo. Glielo fai vedere a questi maschilisti di me**a?!".

Belen è scoppiata a ridere: "Smettila! Mi sembra un po' troppo... Ma viva l'autoerotismo!". Un concentrato di seduzione perché Belen indossava un micro abito monospalla nero con onda argento sull'orlo che metteva in risalto le lunghe gambe e anche il seno che disobbediente ogni tanto faceva capolino. Un look firmato ancora una volta David Koma, lo stilista londinese molto amato dai vip. Finito l'impegno con l'irriverente programma di Italia 1, Belen è scappata a Napoli per saltare sulla barca dell'ex marito Stefano De Martino. I due, di nuovo innamorati, hanno lasciato a casa i figli e veleggiato intorno a Capri e Ischia per rinsaldare il rapporto di coppia.

