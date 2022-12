Stasera Italia, Senaldi avverte Meloni sul Pnrr: "È una buccia di banana"

02 dicembre 2022 a

Il condirettore di Libero Pietro Senaldi, ospite della puntata di Stasera Italia venerdì 2 dicembre, interviene riguardo alla sfida dell'Italia sul Pnrr. Secondo Senaldi il piano di Ripresa e Resisilienza è necessario ma allo stesso tempo è una buccia di banana lasciato dal governo Draghi a Giorgia Meloni.



"Pnrr necessario ma è una buccia di banana che il governo precedente ha lasciato a quello di ora"@PSenaldi interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/tTJGGQxl7A — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 2, 2022



"Io penso che il Pnrr sia necessario ma è anche una grande buccia di banana che il governo precedente ha lasciato sul cammino di questo governo. Ha faticato a partire anche sotto Draghi ed è molto complicato attivarlo in Italia perché siamo il Paese dei mille poteri, di un potere che vieta all'altro di operare, di un potere che controlla l'altro e poi non si fa mai nulla. Sallusti ha dedicato proprio a questo l'editoriale di oggi (di Libero ndr) affermando che in Italia si riescono a fare le cose solo commissariando" ha spiegato Senaldi.