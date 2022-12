Stasera Italia, Sgarbi contro la Consulta sull'obbligo vaccinale: "Grave errore"

01 dicembre 2022 a

a

a

Vittorio Sgarbi si scaglia contro la decisione della Corte Costituzionale sull'obbligo vaccinale. Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, nella puntata di giovedì 1 dicembre su Rete4, Sgarbi spiega perché, secondo lui, la Consulta ha commesso un grave errore.



Giusto multare chi non si vaccina? @VittorioSgarbi interviene a #StaseraItalia: "Grave errore della Corte Costituzionale contro la libertà degli italiani" pic.twitter.com/190O0ZOKod — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 1, 2022



"È sbagliatissimo. È un grave errore della Corte Costituzionale contro la libertà degli italiani che hanno una dignità e un rispetto della loro persona che indica l'articolo 32 della nostra Costituzione. Il dubbio su un vaccino che ha avuto sicuramente efficacia rispetto alla mortalità per quanto ci dicono, ci dobbiamo credere? È un dubbio che ha un elemento in cui non c'è discussione: il vaccinato è rimasto contagioso. Quindi il vaccino non ha eliminato il rischio per "l'altro", perché il rischio che porterebbe il non vaccinato l'hai mantenuto. E quindi siccome il problema è che la libertà individuale va salvaguardata, anche e soprattutto rispettando i diritti degli altri, non è che tu hai rispettato non vaccinandoti hai fatto qualcosa che fosse pericoloso per la salute degli altri. Non si capisce, sono multe ridicole" conclude Sgarbi.