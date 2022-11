Stasera Italia, “errore gravissimo sulla guerra in Ucraina”. Emiliano infilza Italia e Ue

30 novembre 2022 a

Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, è tra gli ospiti in studio della puntata del 30 novembre di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e teme per l’attuale gestione della guerra tra Russia ed Ucraina, soprattutto per l’atteggiamento sbagliato per arrivare alla pace tra Mosca e Kiev: “Giuseppe Conte ha ragione a dire che i tentativi di iniziare un serio negoziato di pace sono inesistenti, questa cosa di lasciare un fuoco accesso a 1200 chilometri dalla Puglia e a qualche chilometro in più da Roma è un errore gravissimo per l’Unione Europea e l’Italia”.

Il presidente pugliese denuncia poi un problema per il futuro dell’Italia, le carenze per la gestione del Pnrr: “La pubblica amministrazione ha scoperti migliaia, migliaia, migliaia di dipendenti e ci sono le norme delle assunzioni bloccate. Molti comuni non saranno in grado di gestire il Pnrr perché manca personale e non hanno gli organici adatti. Persino i comuni del Nord - sottolinea Emiliano - hanno gli organici scoperti”.