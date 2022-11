Harry e Meghan, matrimonio finito? Tradimenti e figli segreti, bomba gossip

26 novembre 2022 a

a

a

Tradimenti e misteri, il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle sarebbe sul punto di scoppiare tanto che si parla di divorzio imminente. Il settimanale InTouch ha scritto che la duchessa di Sussex avrebbe tradito il marito con una guardia del corpo. Harry lo avrebbe scoperto e chiesto la separazione. Non ci sono conferme ufficiali ma secondo i tabloid americani Harry sarebbe pronto a tornare da solo a Londra.

La profezia inquietante di Diana prima di morire. Libro bomba su Re Carlo

Alla base del gossip la testimonianza di una persona che li ha visti litigare proprio davanti alla bodyguard con cui Meghan sarebbe stata sorpresa dal marito. Spunta anche il nome del presunto amante, Chris Sanchez, che avrebbe lavorato alla sicurezza di Barack Obama e George W. Bush.

Meghan rivela il test genetico, scoppia il panico a Buckingham Palace

Non è finita qui. Perché anche Harry si sarebbe dato da fare. Il principe, secondo le ultime indiscrezioni, aspetterebbe un figlio da una sua amante. Lo scrive DiLei che parte da un gossip della rivista Oops, mentre il magazine New Idea ha riportato di una lite tra Harry e Meghan davanti a tutti in un ristorante con la fuga del principe che ha mollato la moglie al tavolo con gli amici.