Meghan Markle rivela il test genetico e crea il panico a Palazzo

Meghan Markle stupisce ancora. La duchessa del Sussex ha rivelato di aver fatto un test genealogico e di aver scoperto di essere "nigeriana per il 43 per cento". Un'uscita che ha scatenato i social media del Paese africano e agitato non pochi nella vecchia Inghilterra dove risuonano vecchie e nuove accuse, ossia di attirate su di sé l'attenzione e nettaree di costruire un nuovo "profilo"; quello della donna multietnica che ce l'ha fatta nonostante Buckingham palace.

L’occasione è stata un episodio di Archetype, il podcast condotto sulla piattaforma Spotify da Markle, ex attrice statunitense e dal 2018 moglie del duca del Sussex, il principe Harry. Nel corso di una conversazione con la scrittrice e comica nigeriano-americana Ziwe Fumudoh, Markle ha rivelato di aver "fatto di recente una ricerca genealogica e di aver scoperto di avere origini nigeriane per il 43 per cento". Fumudoh ha reagito definendo la dichiarazione "un gran cosa per la sua comunità" e cercando subito di capire a quale comunità delle tante presenti in Nigeria potesse far parte la duchessa: "Yoruba, igbo, sappiamo qualcosa a riguardo?", ha incalzato la comica, nel corso di una discussione sullo stereotipo delle "donne nere arrabbiate". Markle ha invece solo espresso l’intenzione di voler "scavare più a fondo" sulle proprie origini.

L’hashtag #43%Nigerian è stato uno dei più rilanciati su Twitter in Nigeria. Molti degli utenti hanno ironizzato sulla presunta ipocrisia di Markle, che in passato aveva detto di avere origini maltesi, o sul fatto che i due figli della coppia non mostrino alcun segno di "avi nigeriani", almeno sul piano dei tratti somatici. C’è anche chi accusa la duchessa di impiegare il tema delle origini per far parlare di sé. Non ci sono state però solo critiche: giornali e utenti hanno lanciato un sondaggio per un nome nigeriano da attribuire alla duchessa, mentre c’è anche chi si definisce "orgoglioso" della notizia.