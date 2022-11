Stasera Italiana, Vittorio Feltri in difesa di Soumahoro: linciaggio incivile

25 novembre 2022 a

a

a

Il caso di Aboubakar Soumahoro ha terremotato la sinistra italiana anche se il nome del sindacalista, eletto alla Camera dei deputati con l’Alleanza Europa verde-Sinistra italiana, non è contenuto nell'inchiesta della procura di Latina che indaga sulle cooperative che fanno capo a membri della sua famiglia. Una voce che abbastanza a sorpresa si leva in favore del sindacalista paladino delle lotte dei braccianti agricoli e finito al centro delle polemiche è quella di Vittorio Feltri, intervenuto venerdì 25 novembre a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4.

“O è un fesso, oppure...”. Senaldi ci vede del marcio nella difesa di Soumahoro

"Quello che fa mia suocera o che fa mia moglie io non lo so", afferma il direttore editoriale di Libero che attacca: "Questo signore stato linciato prima ancora di essere indagato, questo mi sembra incivile in un Paese in cui si continua a discutere della magistratura".

Soumahoro, anche per Bonelli la sua versione fa acqua: "Deluso e ferito"

Nel corso della trasmissione la conduttrice aveva sottolineato come, tra gli effetti collaterali del caso, ci sia il danno di reputazione per le persone e le associazioni che "onestamente aiutano gli immigrati". Il giornalista del Foglio Simone Canettieri pone l'accento, invece, sul fatto che questa storia è "un grande carburante per la propaganda della destra" anche grazie alla "difesa pasticciata, con delle uscite abbastanza grottesche", dello stesso Soumahoro. "Colpisce il totale silenzio di un mondo", quello delle "icone che l'avevano lanciato e protetto e che si erano anche forse coperti dietro di lui" argomenta il giornalista.