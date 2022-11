L'Aria che Tira, Senaldi non si fa fregare da Soumahoro: “O è un fesso, o non la racconta tutta…”

25 novembre 2022 a

a

a

Pietro Senaldi, codirettore di Libero, figura tra gli ospiti dell’edizione del 25 novembre de L’Aria che Tira, talk show del mattino di La7 che vede Francesco Magnani alla conduzione, e viene interrogato sul caso di Aboubakar Soumahoro, che, dopo le polemiche degli ultimi giorni e le indagini sulla suocera nella gestione della cooperativa di famiglia, ha deciso di autosospendersi: “Ho visto la difesa di Aboubakar ieri da Corrado Formigli, non aveva un tribunale Torquemada davanti e ciò nonostante la sua difesa è stata debolissima. Uno non può dire 'Non mi sono accorto di quello che succedeva a casa mia', perché si è accorto di quello che succedeva in tutta Italia e non nella cooperativa di famiglia… Soumahoro o è un fesso, o non ce la racconta tutta, o si è fatto irretire dalla moglie. Questo - chiosa Senaldi senza risparmiare una pesante frecciata a Soumahoro, che si è solo sospeso dal gruppo parlamentare e non dimesso dall’incarico - si autosospende ma continua a percepire lo stipendio, allora vorremmo tutti autosospenderci”.