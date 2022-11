La profezia di Cassese: Meloni terrà buoni Salvini e Berlusconi per due anni e mezzo

24 novembre 2022 a

a

a

Manovra di bilancio al centro del dibattito politico. Se n'è parlato durante la puntata di "Tagadà" del 24 novembre. Il giurista Sabino Cassese è stato in collegamento con lo studio di Tiziana Panella e ha fornito il suo giudizio sulla Finanziaria: "Finora Meloni ha avuto poco tempo per la manovra e questa è un'attenuante. Il suo discorso programmatico in Parlamento aveva due punti importanti: sanità e scuola. A questi due temi, però, ha dedicato solo 2 articoli dei 136 complessivi della manovra. Per quanto riguarda la scuola, ha parlato solo degli Stem e nel settore sanità ha affrontato solo l'emergenza dei pronto soccorso. Insomma tutto questo è un po' poco. Sarebbe stato utile collegare la manovra al discorso programmatico".

Poi si entra nel vivo del dibattito e il giurista fa la sua profezia sulla durata del governo Meloni: "Per quanto riguarda Salvini e Berlusconi, finora è riuscita a tenerli buoni quindi le diamo come voto 10 e lode. Per altri due anni e mezzo riuscirà a tenerli buoni e le spiego perché - prosegue Cassese - In questa fase se gli alleati tirano troppo la corda, Meloni può dire torniamo alle elezioni e può chiedere all'elettorato di darle un mandato più forte che si tradurrebbe in un altro travaso di voti da Forza Italia e dalla Lega verso Fratelli d'Italia. Ma questo può farlo solo nella fase iniziale della legislatura, cioè per i primi due anni e mezzo. Se va oltre non può presentarsi come chi è stata tradita dagli alleati perché, a quel punto, ci avrebbe convissuto troppo. A quel punto, insomma, non potrà più accusarli di nulla perché sarebbe diventata corresponsabile di tutto quello che accade. Insomma riuscirà a tenerli buoni solo se gli altri capiscono che ha un'arma importante in mano".