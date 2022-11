Giornalista insulta Meloni, Crosetto la umilia: "Pescivendola? Greve e volgare"

24 novembre 2022 a

Nuovo attacco a Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio finisce nel mirino della giornalista Jeanne Perego che su Twitter la insulta. "Il ritorno della pescivendola. Che imbarazzo" si legge sul suo social. Un tweet che non è sfuggito al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che lo ha ricondiviso rispondendo a tono agli insulti della giornalista.

Si possono e si devono criticare le Istituzioni perché la libertà di critica di chiunque è il sale della democrazia.

Ma perché insultarle in modo greve e volgare?

Perché alcuni, in Italia, devono sempre superare il confine delle normali regole di rispetto tra persone civili? https://t.co/omagaI64WZ — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 24, 2022

"Si possono e si devono criticare le Istituzioni perché la libertà di critica di chiunque è il sale della democrazia. Ma perché insultarle in modo greve e volgare? Perché alcuni, in Italia, devono sempre superare il confine delle normali regole di rispetto tra persone civili?" scrive il ministro, inchiodando così la giornalista che replica a sua volta con una provocazione. "Caro Crosetto, qui mi pare che chi ha superato il confine delle normali regole di rispetto tra le persone civili sia stata proprio chi rappresenta le istituzioni. Lei avrebbe reagito così su quel palco?" insiste la giornalista. La reazione di cui parla Perego riguarda il video da lei postato insieme al tweet che riprende la parte della conferenza stampa sulla manovra di bilancio 2023 nel momento in cui Giorgia Meloni, in ritardo ad un appuntamento, polemizza con i giornalisti che le chiedevano di restare in conferenza per rispondere alle domande.