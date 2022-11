Coffee Break, il prof. Pasquino seppellisce Soumahoro: “Fatto molto grave”. Il siluro alla sinistra

24 novembre 2022 a

L'inchiesta sulla moglie e la suocera di Aboubakar Soumahoro, deputato dei Verdi/SI, è al centro della puntata del 24 novembre di Coffee Break, il talk show del mattino di La7 condotto da Andrea Pancani. Per parlare della situazione viene interpellato il professore di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, Gianfranco Pasquino: “Purtroppo le modalità con le quali vengono reclutati i candidati per il Parlamento non sono adeguate, evidentemente non c’è stato un controllo e la disponibilità del candidato a dire che tipo di attività conducano lui e la sua famiglia. C'è stata la ricerca di un candidato parlamentare che fosse popolare in quelle zone e quindi in grado di ottenere dei voti, questo ha portato a tali conseguenze. Non è l’unico caso, ce ne sono molti altri”.

“È un caso molto spiacevole, molto sgradevole, fa bene Angelo Bonelli ad essere turbato, perché questo è un caso molto grave, soprattutto perché si tratta di dare rappresentanza a persone che quella rappresentanza meritano, ma forse non meritano quel rappresentante. Più vanno a fondo e meglio chiariscono la situazione e meglio sarà per tutti, candidato parlamentare compreso”, il messaggio di Pasquino a Bonelli, presente in studio, nel concludere il discorso.