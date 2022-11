Coffee Break, Bonelli sul caso Soumahoro: “Gravissimo, decideremo con lui cosa fare”

24 novembre 2022 a

a

a

Il caso Soumahoro è al centro del dibattito mediatico. Il co portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, ospite della trasmissione Coffe Break in onda giovedì 24 novembre su La7, spiega il suo turbamento riguardo alle notizie sull'indagine della Procura di Latina sulle coop gestite dalla moglie e dalla suocera del deputato eletto con la lista Verdi-Si, Aboubakar Soumahoro.



"Non è che sono in imbarazzo, sono turbato dalle notizie che arrivano, e ringrazio l'autorità giudiziaria che evidenzia fatti che però vanno verificati. Quando abbiamo a che fare con fatti che attengono al maltrattamento o allo sfruttamento dei migranti non può che esserci massimo rigore e sostegno all'autorità giudiziaria. Dobbiamo però precisare che lui non è indagato, non è coinvolto nell'inchiesta giudiziaria. Per quanto ci riguarda è una questione politica ed è il motivo per il quale ci stiamo confrontando con lui, vogliamo prendere la migliore decisione possibile, prima di tutto per lui stesso, per metterlo nella condizione di difendersi e rispondere alle contestazioni giornalistiche perché di questo si tratta" spiega Bonelli. "Ritengo fondamentale che ci sia un chiarimento, quello che sta accadendo è molto grave, gravissimo, dopodiché decideremo il da farsi, insieme a lui. Lui non è indagato, non è coinvolto, è un elemento importante dal punto di vista del diritto, ma bisogna garantire che non ci siano zone d'ombra rispetto a una vicenda come quella del maltrattamento ai migranti" conclude.

"Avevamo sollevato dubbi ma siamo stati ignorati". Il Pd scarica Soumahoro