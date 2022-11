Stasera Italia, Sallusti stende Livia Turco sul reddito: "Perché avete votato contro?"

23 novembre 2022 a

a

a

Il direttore responsabile di Libero, Alessandro Sallusti, provoca e zittisce l'ex senatrice dem Livia Turco sul reddito di cittadinanza. Durante la puntata di Stasera Italia di mercoledì 23 novembre su Rete4, il direttore Sallusti non perde occasione per porre alla Turco una domanda alla quale lei non riesce a rispondere.

"Come Zalone", Sallusti spiana Soumahoro e la sinistra: "Finisce sempre così"

"Siccome ritiene che il reddito di cittadinanza sia un toccasana ma perché quando fu istituito il suo partito votò contro? Ma perché avete votato contro il reddito?" Domanda Sallusti sapendo di mettere in difficoltà Turco che comincia ad agitarsi. "Ho solo detto che ci vuole, come in tutti i Paesi europei, una misura contro la povertà. E rivendico al governo dell'Ulivo, nel 1997, di aver sperimentato il reddito minimo di inserimento. Passai le consegne al ministro Maroni, che ricordo con affetto, e gli chiesi di mettere a regime questo reddito minimo di inserimento. E lui mi disse che aveva un'altra politica. La nostra politica viene da lontano, con un'impostazione diversa" spiega Turco. Ma Sallusti insiste: "Ma perché avete votato contro?" E Palombelli salva la Turco lanciando la pubblicità.