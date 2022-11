Coffee Break, Alberto Bagnai contro il M5s: avevano creato il Reddito di scambio

23 novembre 2022 a

a

a

Reddito di cittadinanza da rivedere, reddito di cittadinanza da riformare e rendere più adeguato alle reali esigenze della popolazione. Eliminando le truffe e togliendolo a chi ne approfitta e non ne ha realmente bisogno. Anche di Reddito di cittadinanza si è parlato durante la puntata di "Coffee Break" in onda il 23 novembre su La7. In studio era ospite anche Alberto Bagnai, esponente della Lega, che ha smascherato la reale natura dell'intervento appena riformato dal governo Meloni. "Sul reddito di cittadinanza dobbiamo fare meglio - ha detto Bagnai - Se fosse stata seguita una certa linea, ora avremmo avuto atteggiamenti ancora più barricaderi da parte dell'opposizione. E' stata seguita una linea di saggezza e di equilibrio che, ad esempio, ci consentirà di uscire dal Reddito di cittadinanza, una norma che non ha funzionato se non per il M5s a cui ha garantito un consenso elettorale. Potremmo chiamarlo Reddito di scambio. E' la prima volta che lo vedo in Italia. Almeno così istituzionalizzato".

Alberto Bagnai va all'attacco anche sulla manifestazione che l'opposizione ha programmato per il 17 dicembre. E non manca la frecciata rivolta direttamente al segretario dem Enrico Letta. "La sinistra chiama la piazza ma la grande domanda è: se Letta chiama la piazza, la piazza risponde". E poi la stoccata sarcastica: "Indubbiamente col suo carisma sicuramente riuscirà a smuovere le folle".