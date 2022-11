Coffee Break, Fusani attacca Meloni per le modifiche a Opzione donna: “È una carognata”

22 novembre 2022 a

La giornalista de Il Riformista Claudia Fusani, ospite di Coffe Break su La7 nella puntata di martedì 22 novembre, si lancia in un duro attacco contro Giorgia Meloni per le modifiche apportate nella manovra di bilancio 2023 su Opzione donna.





Nel suo attacco Fusani parla di "profonda ingiustizia. La norma su Opzione donna, a mio avviso, è profondamente ingiusta perché favorisce la pensione alle donne che hanno avuto figli. Le donne senza figli, invece, devono lavorare di più. Questa Opzione Donna da un Premier donna è una carognata" sbotta la giornalista. Nella manovra approvata, infatti, è stata prorogata Opzione Donna, ovvero la possibilità di andare in pensione in anticipo. Ma c'è una novità che ha fatto infuriare la Fusani: chi ha due o più figli potrà andare in pensione a 58 anni, a 59 anni per le donne con un figlio, e a 60 anni in altri casi.