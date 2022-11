Coffee Break, Alfonso Celotto: il Reddito di cittadinanza può diventare incostituzionale

10 novembre 2022 a

Reddito di cittadinanza sempre nell'occhio del ciclone. A "Coffee Break" se ne parla con il costituzionalista Alfonso Celotto che mette in evidenza il paradosso di una misura che se non utilizzata correttamente potrebbe anche diventare incostituzionale. "A proposito di Reddito di cittadinanza, mi torna in mente l'articolo 4 della Costituzione che dice che il lavoro è un diritto ma, allo stesso tempo, è anche un dovere. Se il Reddito di cittadinanza diventa una misura di assistenza stabile paradossalmente diventa anche incostituzionale perché viola il dovere al lavoro di ciascuno di noi".

Poi Andrea Pancani sposta l'attenzione sul ruolo delle Regioni nell'ordinamento italiano e sulla necessità di riforma del Titolo V della Costituzione. "Togliatti era contrario alle Regioni e sono state attuate solo trent'anni dopo proprio grazie all'intervento della Democrazia cristiana. Poi dal 1978 si è cominciato a discutere della riforma del titolo V della Costituzione. In ogni caso un tagliando va fatto. Senza contare che non è stato ancora sciolto il vecchio dubbio sabaudo se sia meglio avere solo Provincie e Comuni oppure optare per un ente intermedio come le Regioni".