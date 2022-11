Fuori dal coro, Il gesto di Giordano sconvolge lo studio: "Com'è questa manovra?"

22 novembre 2022 a

Mario Giordano sconvolge lo studio. In diretta e in apertura della trasmissione, il conduttore, si presenta mentre mangia il brodo su un tavolo, con piatto e cucchiaio. Una provocazione riguardo alla manovra di bilancio approvata dal governo Meloni.



L'avete mangiato il brodino stasera?



Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro siamo in onda su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/lJPByuv3nO — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 22, 2022

"Un brodino. Quando oggi mi han chiesto un commento sulla manovra approvata nella notte dal governo mi è venuto in mente il brodino" dice Giordano portando il cucchiaio alla bocca. "Come faceva mia mamma quando stava male diceva: mangia il brodino che ti fa bene. Il brodino è buono, mi diceva. E io le rispondevo: si è buono il brodino ma resta un brodino". Al termine di questa frase parte la sigla: è così che lo studio si riempie di ballerini che in maniera irriverente danzano con bavaglino, piatti e cucchiai mangiando il brodino e intonando uno stornello che recita: "E va bene essere sobri, frugali, prudenti ma forse si esagera un po', mille idee per farci campare un po' meglio sicuri che sia tutto qua, ci hanno detto che avremo gustato squisitezze e manicaretti, non avremo tirato la cinghia ma avremo ripreso a mangiare guaglio'. Ah che buono il brodino che anche questo governo cucina, ci avevate promesso l'arrosto ma adesso siam qui con il cucchiaio a succhiar". E Giordano rientra in studio per l'inizio della trasmissione.