Fuori dal Coro, Mario Giordano non fa smontare lo studio: "Torneremo prima del previsto"

Fuori dal Coro non si ferma. Il conduttore del talk show politico di Rete 4, Mario Giordano, avvia la trasmisisone tranquillizzando i telespettatori dopo le voci sull'interruzione del programma.

Dopo aver chiarito il caso con un comunicato nel pomeriggio, Giordano porta in studio dei finti operati che simulano di smontare la scenografia, ma li ferma: "Avete sentito anche voi la storia dell'interruzione di Fuori dal Coro, se ne è parlato tanto tutte le ore, ringrazio tutti quelli che ci hanno espresso affetto".

Poi l'annuncio: "Vi devo dare una buona notizia. Noi andiamo in onda stasera e fino al 15 novembre, come si sapeva. E poi la buona notizia di stasera: non ci fermeremo fino al 15 febbraio come sembrava ma fino al 10 gennaio. Ce lo ha comunicato poco fa l'editore". E dà il bevenuto in studio a Matteo Salvini.