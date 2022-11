Otto e mezzo, Lilli Gruber si sfoga in diretta: io sto dalla parte di chi paga le tasse

21 novembre 2022 a

Evasione fiscale al centro del dibattito durante la puntata di "Otto e mezzo" del 21 novembre. Lilli Gruber si sfoga all'improvviso e se la prende con chi in Italia non paga le tasse. "Io sto dalla parte di quelli che pagano le tasse - si infervora la conduttrice di "Otto e mezzo" - Purtroppo questo concetto non è così chiaro perché altrimenti in Italia non avremmo l'evasione fiscale che abbiamo e che supera i 100 miliardi all'anno. Non voglio fare lezioni a nessuno ma adesso voglio proprio vedere che cosa riuscirà a fare questo nuovo governo di centrodestra. In ogni caso, io starò sempre dalla parte della legalità e la legalità è pagare le tasse".

Alle parole di Lilli Gruber ha replicato Italo Bocchino, direttore del "Secolo d'Italia", che è intervenuto sulle parole di Gruber e ha replicato: "Noi d'altronde le tasse le paghiamo alla fonte. Oltretutto l'evasione fiscale è aumentata proprio durante i governi di centrosinistra. Quindi non venite qui a fare lezioni. E, naturalmente, anch'io sto dalla parte della legalità. Ci mancherebbe".