Otto e mezzo, la soffiata di Palmerini sul governo: “Meloni prima o poi darà uno stop”

Quali sono i rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini in questa esperienza di governo? L’iperattivismo del leader della Lega aiuta o danneggia il premier? Lina Palmerini, giornalista de Il Sole 24 Ore, risponde alle domande di Lilli Gruber nella puntata del 17 novembre di Otto e mezzo il talk show serale che va in onda su La7: “Alla lunga non l’aiuta, andrà trovato un equilibrio tra i due. In questo momento Meloni è impegnata nell’accreditare il suo governo soprattutto a livello internazionale. Il bilancio del G20 è tutto sommato positivo per lei, ha fatto incontri importanti con i presidenti di Usa e Cina, ha trovato una ribalta e un ascolto. Non sono d’accordo con chi parla di isolamento di Meloni, fino a che c’è la guerra tutti sono a bordo e nessun alleato verrà isolato”.

“Alla lunga però - prosegue Palmerini nella propria analisi sui rapporti tra i numero uno di Lega e Fratelli d’Italia - questo gioco con Salvini non funziona. Sono sicura che ad un certo punto Meloni darà uno stop a Salvini. La legge di Bilancio che è stata fatta è solo un assaggio, è un primo tempo, quello che dovremo vedere nel 2023 non ha niente a che vedere con il tetto al contante, con la flat tax, con nulla. C’è l’inflazione, un quadro di recessione, un Pnrr da mettere in campo, con ancora una sofferenza sociale e forte, che l’aumento al tetto del contante e la flat tax non risolvono per niente. Il tema dell’impatto sociale - avverte la giornalista prima di concludere - se lo ritroverà uguale nel 2023, se c’è il gioco al rialzo di Salvini non può funzionare”.