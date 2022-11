Tagadà, Carlo Calenda attacca il M5s: i migliori non li scelgono mai

21 novembre 2022 a

Il M5s non sceglie mai i migliori. Carlo Calenda di "Azione" spara a zero su Pd e M5s. Secondo Calenda i dem non prendono posizione su nulla e i grillini non scelgono mai i candidati migliori. Lo sfogo è avvenuto nello studio di Tagadà.

"Noi non siamo centrosinistra, siamo un centro riformista che ha dentro persone che provengono anche dal centrodestra moderato come Moratti, Gelmini e Carfagna - ha detto Carlo Calenda - Quindi il centrosinistra non è la nostra collocazione obbligata. La nostra Federazione con "Italia Viva" potrebbe anche essere alleata con un centrodestra moderato che oggi, comunque, non c'è. Oggi siamo all'opposizione del governo Meloni e dobbiamo lavorare anche col centrosinistra. Il problema del centrosinistra non sono i nomi ma il fatto che il Pd non dice nulla sui problemi del Paese. Parla solo di se stesso e delle ipotetiche alleanz. Non prende posizione su nulla: il Reddito di cittadinanza lo modificherebbero? Come lo modificherebbero? Mi sono stancato della politica italiana che è una specie di tetris in cui ti devi collocare a prescindere da quello che dici. Dico al Pd: vediamo come la pensiamo sul salario minimo, ad esempio. Nel caso del Pd sono le persone che calpestano le idee. D'Amato e Moratti sono stati due assessori alla Sanità, sono persone moderate e liberali. Uno viene da una storia di centrosinistra e l'altra di centrodestra. Hanno fatto bene entrambi e siccome sono bravi li supportiamo. Bisogna votare i candidati se sono bravi e per quello che propongono. Se andiamo solo a vedere le bandierine le hanno tutti cambiate milioni di volte. I grillini non li sosterranno mai perché il M5s quando vede uno bravo non lo sostiene mai".