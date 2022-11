Tagadà, Gomez contro Gemmato sui vaccini: “Un caso psicoanalitico più che politico”

15 novembre 2022 a

Non si ferma la polemica contro le parole pronunciate ieri dal il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sui vaccini nel corso della trasmissione di Rai 2 ‘Restart-L’Italia ricomincia da te‘. Nonostante abbia chiarito lui stesso, sostenendo che la polemica sia solo una "strumentalizzazione" montata dall’opposizione e ribadendo la validità dei vaccini, proseguono gli attacchi nei confronti dell'esponente di Fratelli d'Italia.



#tagada Il commento di Peter Gomez sulle dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Gemmato sull'effetto dei #vaccini #tagadala7 https://t.co/099V8l8Aj7 — La7 (@La7tv) November 15, 2022

Durante la trasmissione Tagadà, nella puntata di martedì 15 novembre, Tiziana Panella chiede il parere del direttore dell'edizione digitale de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez. "Guardate, secondo me si tratta di un caso psicoanalitico più che politico" spiega il direttore. "Siamo andati a controllare sulla sua pagina Facebook per capire quali posizioni avesse preso in passato sui vaccini. Ci aspettavamo che siccome fa parte di Fratelli d'Italia emergesse il profilo di una persona scettica o addirittura contraria" prosegue Gomez che rivela come inaspettatamente non sia così. "Gemmato è un farmacista. Non ha nessun post del genere su Facebook anzi, ne ha alcuni a favore dei vaccini. Quindi secondo me si tratta di una condizione psicoanalitica che va letta anche politicamente per il fatto che FdI tradizionalmente ha una parte del partito scettica e quindi la mia impressione è che abbia strizzato l'occhio a quella parte di elettorato più vicina a Paragone e ai no- vax. Ribadisco che secondo me c'è un aspetto psicoanalitico" conclude Gomez.