Zona Bianca, Crosetto smaschera la Francia sui migranti: "Ecco cosa fanno a Ventimiglia"

20 novembre 2022 a

a

a

"I francesi cercano d’insegnare a noi l’accoglienza, ma basta vedere a Ventimiglia come fanno i controlli". Guido Crosetto, ministro della Difesa, ospite a Zona Bianca su Rete4 torna sul braccio di ferro sui migranti che ha visto il governo di Giorgia Meloni contrapposto a Emmanuel Macron. Per Crosetto "i francesi hanno completamente dimenticato Schengen. La Francia ha fatto 98 zone dicendo che non sono francesi, così se i migranti sbarcano lì formalmente non sono in Francia. Il fatto che Meloni ha posto il tema è rilevante perché serve una procedura europea per i flussi dall’Africa", spiega il ministro che ribadisce la linea dell'esecutivo nel trattare la questione degli sbarchi e delle navi Ong.

Migranti, 4 morti e 2 dispersi nelle acque dell'Algeria

Ma si parla anche della manovra, come la legge di Bilancio che sarà al centro del Consiglio dei ministri di domani. "Il premier è stato molto chiaro, dobbiamo fare una manovra in una situazione economica che non dipende da questo governo e ha detto che l’obiettivo è mettere in sicurezza la parte più debole del Paese e le imprese. Il reddito di cittadinanza per chi non può lavorare non verrà tolto o toccato. A chi può lavorare e si rifiuta verrà tolto così come a chi magari per qualche mese lavorava in Italia e poi tornava nel suo paese. Il reddito di cittadinanza deve tornare a essere un modo per combattere la povertà come era", spiega Crosetto.

Il contestatore prende a schiaffi Macron, cosa c'è dietro il video virale | GUARDA

Nel provvedimento finanziario del governo dovrebbe trovare spazio la riduzione dell’Iva su beni di prima necessità come pane e latte. "È una delle possibilità che ci sono, se venisse presa non sarebbe l’unica misura", ma ci saranno "una serie di interventi piccoli ma grandi per chi li riceve", come la rottamazione di alcune cartelle esattoriali o la dilazione dei debiti, "che daranno l’idea di togliere un po' le difficoltà" ha anticipato Crosetto.