Macron preso a schiaffi a Parigi, cos'è successo davvero. Il video virale

È accaduto di nuovo? Il presidente francese Emmanuel Macron preso a schiaffi in strada a Parigi: iil video da un paio di giorni fa il giro dei social ma dall'Eliseo non ci sono conferme ufficiali. Il motivo è che le immagini postate sui social network risalgono al 2021 ma vengono utilizzate ora da molti utenti per sottolineare come il consenso dei francesi nei confronti del presidente sia basso. Nel video si vede Macron che viene avvicinato da un uomo con i capelli lunghi e vestito con una maglietta verde che gli dice qualcosa e poi gli assesta un sonoro ceffone. Il gesto fa scattare la sicurezza del presidente francese che immobilizza immediatamente il contestatore.

Uno schiaffone a #Macron dal Governo italiano? No, uno vero da un suo connazionale, ma bello sonoro… pic.twitter.com/AVX7iAonyy — Leonardo Gallo (@LeonhardHahn) November 20, 2022

Non è la prima volta che Macron subisce un "incontro ravvicinato" di questo tipo ma una cosa appare certa, nessuna aggressione sarebbe avvenuta nelle ultime ore. Nelle scorse settimane il presidente francese è stato protagonista del braccio di ferro con l'Italia sulla questione dei migranti e dell’accoglienza, che rischia di fargli perdere consensi di una parte del suo elettorato, quella più conservatrice.