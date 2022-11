Otto e mezzo, la profezia di Caracciolo sulla guerra: "Cosa faranno gli Usa"

15 novembre 2022 a

Il direttore di Limes Lucio Caracciolo, ospite di Otto e mezzo nella puntata del 15 novembre su La7, delinea i possibili scenari che si potrebbero scatenare a seguito della notizia sui missili russi che avrebbero colpito la Polonia provocando due morti. Caracciolo svela cosa faranno gli Usa in questa delicata situazione internazionale.



#ottoemezzo Lucio Caracciolo commenta le ultime notizie dalla #Polonia: "Resti di missili abbattuti dalla contraerea ucraina? Anche un incidente un segnale preoccupante" #NATO #Poland https://t.co/Z6P6DJ3js7 — La7 (@La7tv) November 15, 2022

Gruber riporta in studio una notizia: "Secondo fonti polacche i missili trovati in territorio polacco sono molto probabilmente resti di missili abbattuti dalle forze ucraine". Caracciolo commenta: "Questa sarebbe una buona notizia perché significherebbe che non c'è stata l'intenzione della Russia a colpire il territorio Nato e quindi la possibilità per la Polonia di invocare l'art. 5 del trattato Nato cadrebbe. Diciamo la verità, in questi casi quando si indaga si cerca quel che si vuol trovare" spiega Caracciolo. "La Russia comunque non ammetterà mai di averlo fatto anche se credo si sia trattato di un incidente. Altrimenti significherebbe la volontà di fare guerra alla Nato e Putin stesso ha dichiarato più volte che solo un pazzo dichiarerebbe guerra alla Nato. Comunque sia, il fatto che si sia trattato di un incidente non toglie che questo sia un segnale preoccupante perché si capisce come si potrebbe allargare il conflitto. E penso che la Polonia come i Paesi baltici non si sentano rassicurati da questo tipo di notizie" prosegue il direttore di Limes.

Carcciolo sottolinea poi cosa cercheranno di fare gli americani in questa situazione. "La Polonia potrebbe invocare l’art 5 del trattato della Nato. Questo articolo però non prevede un automatismo: è una possibilità/probabilità che gli Usa, e a seguire gli altri Paesi europei, dichiarino che la Polonia deve essere protetta contro l’aggressione russa. Ripeto, non c’è automatismo. L’art. 5, come tutti i trattati è interpretabile ed è interpretato. Ma la possibilità c’è e la Polonia è un Paese che certamente oggi, nell’ambito atlantico, è particolarmente schierato contro la Russia. Posso testimoniare che tre giorni fa al Festival di Limes abbiamo avuto una discussione con ospiti polacchi che ci dicevano: voi dovete, insieme a noi, stabilire una No Fly zone sull’Ucraina. Il che vuol dire abbattere gli aerei russi che passano nei cieli dell’Ucraina. Gli Usa, a mio avviso, cercheranno di giocarla bassa, cercheranno di calmare i bollori dell’area baltica e polacca ma non è detto che ci riescano" prosegue Caracciolo

Secondo l'esperto di geopolitica è possibile che i missili caduti sulla Polonia siano causati da un incidente e non da un'azione volontaria. "Sono mesi che la Russia e gli Usa dialogano: non per la pace ma per un cessate il fuoco. Nelle ultime settimane la marcia di avvicinamento per una possibile apertura di un tavolo è proceduta abbastanza velocemente. L’altro giorno il capo dell’intelligence Usa e il capo dell’intelligence russa si sono visti, e lo hanno detto pubblicamente, in Turchia per parlare di questo. Stamattina il presidente ucraino Zelensky, giustamente un po’ pressato dagli americani che vorrebbero arrivare ad una sospensione delle ostilità, ha posto 10 condizioni per poter intavolare questo negoziato. Si tratta di 10 condizioni piuttosto dure e non c’era un interesse, ne' da parte russa ne' da parte degli Usa, a rovinare il lavoro fatto fino ad ora. Quindi l’ipotesi che veniva fatta riguardo un incidente o comunque di un’azione non volontaria c’è. Resta il fatto che i russi non ne azzeccano una" conclude Caracciolo.