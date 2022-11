L'Aria che Tira, Calenda si scaglia contro Salvini: "Una calamità naturale". Poi il consiglio a Meloni

15 novembre 2022 a

Carlo Calenda si scaglia contro Matteo Salvini a L'Aria che Tira su La7. Il leader del Terzo Polo, ospite di Myrta Merlino nella puntata di martedì 15 novembre, esprime il suo giudizio sulle politiche del governo Meloni sull'immigrazione.



#lariachetira @CarloCalenda: "La gestione di Piantedosi è stata disastrosa. Abbiamo fatto una specie di grande teatro, come quelli che faceva Salvini, senza nessun risultato. Quei 90mila migranti se ne vanno da un'altra parte" https://t.co/laXWwDH94W — La7 (@La7tv) November 15, 2022



"La calamità dell'Italia è Matteo Salvini, che pensa di stare al Papeete anche quando sta al governo. Se la Francia ti fa una cortesia e per la prima volta apre un porto e tu fai un tweet in cui dici l'aria è cambiata senza ringraziare, alzi la palla che poi viene schiacciata (dal governo francese ndr). Salvini è una calamità naturale in primo luogo per il governo Meloni, perché ogni giorno brucia Meloni su qualcosa e butta la palla avanti. E allora Meloni si trova ad inseguirlo e scoppia il casino. Per fortuna abbiamo Sergio Mattarella che mette a posto la situazione" ha sentenziato Calenda che non ha risparmiato giudizi al veleno anche per il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. "La gestione di Piantedosi in ogni caso è stato disastrosa: i migranti sono scesi tutti, abbiamo fatto una sorta di grande teatro in stile Salvini".

