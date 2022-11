L'Aria che Tira, l'antidoto di Merlino per la tosse di Mannheimer: “Un goccetto e passa tutto”

15 novembre 2022 a

a

a

Nota di colore a L'Aria che Tira su La7. Nella puntata di martedì 15 novembre è andato in onda un siparietto divertente tra la conduttrice Myrta Merlino e il sondaggista Renato Mannheimer.

#lariachetira @MyrtaMerlino a Renato Mannheimer, che tossisce: "Un goccetto di grappa e passa tutto", "Ho qui le pilloline per la tosse, continuo a prenderle e vediamo, ma è con la grappa che va via tutto" https://t.co/BR3TAjNU8R — La7 (@La7tv) November 15, 2022

Durante la trasmissione Mannheimer è colto da un attacco di tosse. Myrta Merlino, scherzando, gli suggerisce un antidoto: "Un goccetto di grappa e passa tutto". Non è la prima volta che tra i due scatta un siparietto sulla grappa: Merlino in precedenza aveva notato che sulla libreria del sondaggista si vedevano bottiglie di alcolici tra cui una grappa, provocando ilarità in studio. "Ho qui le pilloline per la tosse, continuo a prenderle e vediamo, ma è con la grappa che va via tutto" risponde Mannheimer stando al gioco.