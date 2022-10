L'Aria Che Tira, Myrta Merlino provoca Mannheimer e lui reagisce così: sconcerto in studio

Giada Oricchio 24 ottobre 2022 a

Sketch alcolico tra Myrta Merlino e Renato Mannheimer. Durante l’ultima puntata del talk “L’Aria che Tira” su La7, lunedì 24 ottobre, la conduttrice ha accolto in studio il sondaggista con una battuta: “Non capita quasi mai di averti qui, per l’occasione mi hai portato la tua grappetta. Questa è una garanzia certa di esattezza delle tue previsioni”. E ha alzato la fiaschetta di distillato trasparente in segno di brindisi. Dal canto suo Mannheimer ha ribattuto con un “Me la sono portata dietro così sono sicuro di quello che dico”.

Merlino lo ha provocato suggerendo che all’occorrenza gliel’avrebbe data, ma l’accademico l’ha spiazzata: “Ne ho già bevuto un sorsino prima per prepararmi”. Alle 11 del mattino. Il siparietto ad alto tasso di gradimento si è concluso con una frecciatina della conduttrice al neo premier Giorgia Meloni che ha cambiato il nome del Ministero dell’Agricoltura in Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare. “Siamo in piena sovranità alimentare, è’ grappa italiana, tutto a posto Delmastro?” ha detto Merlino e l’esponente di Fratelli d’Italia: “Sì e non c’è da scandalizzarsi come fa la sinistra, in Francia esiste il medesimo dicastero”.