DiMartedì, battuta di Floris a Giuli: “Ti porterai tutta la sinistra dalla tua parte”

Nella puntata del 15 novembre di DiMartedì, talk show del martedì sera di La7 condotto da Giovanni Floris, è ospite Alessandro Giuli, giornalista di Libero che viene interrogato sulla questione dei migranti e la mancata accoglienza da parte dell’Unione Europea: “Al di là delle questioni etno-religiose e delle radici, e le uniche radici che deve condividere chi viene in Italia sono quelle della Costituzione del 1948 e che dovrebbero condividere anche gli italiani per essere degni della cittadinanza italiana. Io farei un esame ai giovani su questo”.

Scattano gli applausi del pubblico in studio e anche gli altri ospiti restano piacevolmente colpiti dalle parole del giornalista, con Floris che coglie la palla al balzo per una battuta, riconoscendo al suo ospite grandi qualità di convincimento: “A forza di venire qui ti porterai tutto il centrosinistra dalla tua parte. Crescono sempre di più gli apprezzamenti per te, non so quanto ti faccia comodo tutto questo....”.

“Non so se alla fine mi dichiarerò io prigioniero politico o me li porterò dalla mia parte…” replica sorridente Giuli. Il giornalista poi va avanti nel parlare delle tematiche sull’immigrazione: “Anche Mario Draghi sbatteva i pugni sul tavolo per dire che il problema migranti riguardava tutti, c’è una continuità col vecchio governo, lui era deluso sulla redistribuzione dei migranti. L’Italia non può farsi carico di tutta questa mole, compresi gli irregolari che rimangono in Italia o sostano in Italia a lungo prima di andare oltre i confini. L’Italia è il collo di bottiglia di una grande immigrazione che non riesce a trovare ancora una dimensione europea per articolarsi in una forma inclusiva. È giusto e doveroso far rispettare le leggi e porre il problema all’Europa tutta, su questo - conclude Giuli - dovremmo essere tutti d’accordo”.