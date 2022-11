Nicola Porro perde le staffe sulla conferenza per il clima e urla "M***acci vostri"

15 novembre 2022 a

La Conferenza sui cambiamenti del clima delle Nazioni Unite scatena Nicola Porro. Il giornalista pubblica un video sul suo profilo Twitter, in cui sottolinea i paradossi della Cop27 che si sta tenendo in una delle mete turistiche per eccellenza come Sharm el-Sheikh in Egitto.

"Noi stiamo lì - attacca il conduttore di Quarta Repubblica - a fare la Cop27 sui cambiamenti del clima con quarantamila delegati. Ma quanto consumano questi quarantamila delegati che poi non decidono assolutamente nulla? Guarda caso si fa nel simbolo del turismo di lusso, dove ci arrivano aerei dalla Germania, CO2 che viene prodotto, mare che viene distrutto, quarantamila delegati sulla sabbia, dove non ci sono più un cammello o uno scorpione neanche a pagarli oro".

Porro non riesce proprio a contenersi e al culmine del suo discorso urla: "Ma li m***acci vostra! Però nell'albergo vi scriveranno un bigliettino chiedendovi: "questo asciugamano usatelo anche domani"