Vertice di Bali, la foto di Sergej Lavrov scatena il web

14 novembre 2022 a

a

a

Il destino di Sergej Lavrov ha fatto discutere nelle ultime ore. C'è chi sosteneva che il ministro degli Esteri russo si fosse sentito male e fosse stato ricoverato in ospedale dopo il suo arrivo a Bali in Indonesia per il vertice G20. Nulla di tutto questo, però, corrisponde al vero. La portavoce di Lavrov, Maria Zakharova, infatti, si è precipitata a pubblicare sui social un video che riprende il ministro del Cremlino in t-shirt e pantaloncini mentre studia le carte in vista del vertice.

Zakharova pubblica un video di #Lavrov in hotel a Bali per confutare le notizie sul suo ricovero all'arrivo per il vertice del #G20. Sul tavolo c'è l'ultimo iPhone, al braccio un Apple Watch, addosso una maglia con il nome dell'artista americano Basquiat. Maledetto Occidente. pic.twitter.com/40uXJa4JFr — Han Skelsen (@HSkelsen) November 14, 2022

Ma sui social il video di Maria Zakharova è stato subito preso di mira. Agli utenti, infatti, non sono sfuggiti tre dettagli. La maglietta che indossa Lavrov ha ben visibile la scritta "Basquiat" il celebre writer e pittore, uno dei principali esponenti del graffitismo statunitense. Ma non è finita qui. Sal tavolo del ministro c'è un iPhone in bella mostra e al polso ha un Apple Watch. Insomma altro che nemico giurato degli Stati Uniti. Lavrov non sembra per nulla mal disposto nei confronti della cultura e delle aziende a stelle e strisce.