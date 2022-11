G20 Bali, vietate foto di gruppo e leader via quando parlerà Lavrov

12 novembre 2022 a

Troppe tensioni sulla guerra in Ucraina ma non solo: niente "foto di famiglia" al G20 di Bali. I leader non vogliono essere accostati in nessun modo a esponenti di Mosca. A lanciare notizia è il quotidiano britannico The Independent, secondo cui la tradizionale foto dei leader tutti insieme a margine del vertice internazionale quest’anno in Indonesia non ci sarà perché sono troppe le tensioni geoponiche in corso. Pare che gli indonesiani, ospiti quest’anno del summit, abbiano escluso la possibilità di fare le foto di gruppo. E le divisioni sull’invasione della Russia stanno anche riducendo la possibilità che i leader delle principali economie mondiali trovino il consenso per definire un comunicato congiunto finale.

In realtà a Bali non ci sarà il presidente russo Vladimir Putin, che manda al suo posto il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. Ma i leader occidentali non vogliono essere accostati a nessun rappresentante di Mosca al vertice del G20, il primo dall’inizio dell’invasione a febbraio, e faranno di tutto per isolare la Russia.

Secondo un altro quotidiano britannico, il conservatore The Telegraph, Gran Bretagna e Unione europea cercheranno di ignorare "il più possibile" Lavrov e inviteranno gli alleati a lasciare la sala, durante l’intervento della delegazione russa. "Stiamo cercando di lavorare con i partner per mostrare molto, molto, molto chiaramente cosa pensa la comunità internazionale di tutti questi crimini, atrocità e azioni illegali della Russia", ha detto un portavoce del Servizio di relazioni esterne dell’Ue. "Ciò significa anche scoraggiare incontri con Lavrov o chiunque rappresenti la delegazione russa o invitare le persone ad uscire quando la Russia parla", ha aggiunto il portavoce.