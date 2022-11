Quarta Repubblica, “troppe cose non tornano”. Sallusti smaschera il trucco francese sui migranti

14 novembre 2022 a

Quarta Repubblica, programma tv del lunedì sera di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione, vede Alessandro Sallusti tra gli ospiti dell’edizione del 14 novembre. Il direttore di Libero nel corso della trasmissione si sofferma in particolare sulla guerra sui migranti tra Francia e Italia, focalizzandosi sulle relazioni con la Libia: “Troppe cose non tornano e da qualche parte c’è il trucco. C’è stata una violenza dai francesi sproporzionata al fatto. Gli interessi dei francesi per la Libia sono interessi enormi. La Francia ha interessi enormi in Libia e non vuole essere disturbata. L’Italia - prosegue il giornalista - non ha più interessi in Libia perché abbiamo perso la guerra con la Francia. Qui stiamo parlando del controllo di uno dei territori più ricchi di risorse, quindi Parigi ha molti interessi. A me sembra strano che questa arma la impugni chi è vittima di questo problema, io penso che la distrazione di massa la usa la sinistra per impedire al governo di fare ciò che deve fare”. “Tra una ministra francese che dice che noi siamo dei barbari e l’Italia lei onorevole Quartapelle da che parte sta?” conclude poi Sallusti rivolto all’esponente del Partito Democratico.