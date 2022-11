Otto e mezzo, Italo Bocchino contro la Francia: con i migranti fanno gli accalappiacani

14 novembre 2022 a

I francesi come gli accalappiacani con i migranti. La bordata viene da Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, che attacca le politiche transalpine in tema di migranti. Bocchino è stato ospite della trasmissione "Otto e mezzo" andata in onda il 14 novembre su La7. In questi giorni il tema è molto caldo e il direttore del Secolo d'Italia parla anche della telefonata tra Mattarella e Macron.

"Non credo che l'Italia sia il grande perdente in tutta questa storia - ha detto Italo Bocchino negli studi di Otto e mezzo - C'è stato un braccio di ferro su dove doveva attraccare una nave e alla fine è attraccata in Francia. Inoltre la Francia ha fatto leva per isolare l'Italia. Al contrario, però, tutti i Paesi del sud Europa si sono rifiutati. Lì ci sono scafisti e trafficanti di esseri umani che prendono soldi illecitamente per trasportare i migranti in acque internazionali. Si mettono d'accordo con le Ong e li scaricano sulle navi delle Ong che, a quel punto, devono applicare le leggi del mare e portarli nel porto più vicino che è Tunisi. Ma non vanno a Tunisi perché vogliono andare in Europa. E non vanno nemmeno a Malta ma in Italia che è diventata il colabrodo d'Europa. Così la Francia ha preso un calcio in bocca. E' solo un problema di politica interna francese. Macron non ha la maggioranza in Parlamento e deve barcamenarsi dalla mattina alla sera. Per avere i voti della sinistra dice di prendersi i migranti. Poi, però, visto che l'opinione pubblica è contraria, prende a calci sui denti l'Italia. Non sappiamo se è stato Mattarella a chiamare Macron o viceversa. Penso che Mattarella abbia parlato con l'omologo francese per fare in modo che ci sia concordia tra tutti nel rispetto degli accordi internazionali. Nel 2022 noi ci siamo presi 90mila migranti, loro solo 28. Noi li trattiamo benissimo, loro, invece, a Ventimiglia li prendono con i furgoni della Gendarmerie, li prendono al lazo come fanno gli accalappiacani e ce li scaricano nei boschi dopo aver varcato il confine. In tutto questo chi è umano? E chi è disumano?".