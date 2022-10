Che Tempo Che Fa, Segre fa l'endorsement ai Maneskin: la loro musica mi piace

23 ottobre 2022 a

L'endorsement che non ti aspetti. La senatrice Liliana Segre ha ammesso che ama la musica dei Maneskin. La confessione l'ha fatta nel corso della puntata di "Che Tempo Che Fa" in onda su Rai3 il 23 ottobre. Nello studio di Fabio Fazio la sentatrice ha scatenato l'ilarità generale quando ha detto di non aver capito bene il testo di "Zitti e buoni".

"I Måneskin sono ragazzi in gamba, mi piace la loro musica. Non ho capito bene quel 'Zitti e buoni', il titolo. Mi interessa, vorrei approfondire."



La Senatrice Liliana Segre sui @thisismaneskin a #CTCF pic.twitter.com/UBHhutw5Zf — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 23, 2022

La senatrice Liliana Segre ha lasciato tutti di stucco: "Sono molto attenta a queste cose, mi interessano - ha detto a Fazio - I Maneskin sono ragazzi in gamba. Mi piace la loro musica. Però non ho capito bene quel titolo "Zitti e buoni". Voglio approfondire. Non ho ancora studiato il testo. A forza di guardare loro perdo di vista le parole".